Waarpraatsje: De jas kin wer oan

DE JOUWER – Nei in strieljende en tige mylde maitiidsdei wurdt it fan tongersdei ôf wer in hiel stik kâlder.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje wat opklearringen en bewolking inoar ôf. De wyn is swak en komt earst út ferskate rjochtingen, letter giet de wyn nei it noarden en boazet er wat oan. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne geregeld, mar der is ek bewolking. De noarde- oant noardeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 9 en 12 graden.

Freed feroaret der net folle. It mylde waar komt foarearst net werom.

Jan Brinksma