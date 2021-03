Unferwachte ekstraatsje foar de Fryske taal fan minister Ollongren

Foto: Ministearje fan ynlânske saken

Hoewol’t in demisjonêr kabinet eins gjin grutte besluten mear heart te nimmen, makket minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren in útsûndering foar it Fryske taalbelied. Op ‘e falreep hat hja tasein dat se út namme fan it kabinet mei de provinsje Fryslân sil soargje foar folle mear Frysk yn de iepenbiere romte.



De tasizzing docht hja om in moasje fan de Fryske Twadde Keamerleden Aukje de Vries en Harry van der Molen út te fieren. Dy waard ferline jier oannommen. Mei it omdopen fan in gearkomsteromte op har ministearje nei Fryslânseal hat hja der okkerdeis al in begjin mei makke.



It stiek in protte Friezen dat it formulier foar donorregistraasje, de lanlike koroana-app en de eigen ferklearring foar bûtendoar wêzen nei de jûnsklok wol yn bûtenlânske talen beskikber wiene, mar net yn it Frysk. Der moast hieltyd aksje út Fryslân komme foardat de Ryksoerheid Frysktalige ferzjes levere.

De nije tasizzing fan frou Ollongren is in oanfolling op de Bestjoersôfspraak fan 2019. Hja sil mei deputearre Sietske Poepjes allegear oerheidsynstânsjes oanfiterje om bygelysk yn it Frysk te kommunisearjen, Frysktalige buordsjes te brûken en it Frysk op oare wizen sichtberder te meitsjen.