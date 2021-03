Twa hûndertsjes smertejild foar plysjetamtaasje yn Drachten

In frommeske fan Drachten moat ta de beurs om’t hja in plysjefrou tenei west hat. It minske, yn har fiifenfyftichste, foel by in húsbesiking yn 2018 by har mem oer de plysje gear. It gie op in wrakseljen en plokhierjen. De plysjefrou rekke in tûfe fan har prûkje kwyt.

It razende frommes krige in boete fan 250 op betingst. Fierders moat se de plysjefrou 200 euro smertejild betelje. Om’t it minske sels by it wrakseljen tsjin ‘e ferwaarming oan kommen wie. Hja sei dat de plysje “grof geweld” tsjin har brûkt hie. Dêr wie de rjochter it net mei iens.