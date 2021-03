Tûzenen minsken út Sydney evakuearre fanwege slimme oerstreamingen

Nei alle gedachten wurde moandei nochris tûzenen minsken evakuearre út bûtenwiken fan de Australyske stêd Sydney dy’t troch oerstreamingen troffen binne. De autoriteiten hâlde rekken mei de slimste oerstreamingen yn sechtich jier fanwege oanhâldende stoartrein.

Troch slimme reinfal yn de ôfrûne trije dagen streamden de rivieren yn de tichtbefolke steat New South Wales oer en binne grutte parten derûnder strûpt. Dat hat in protte skea feroarsake. Sa’n 18.000 ynwenners binne al út leger leine parten fan de dielsteat weihelle. De kommende dagen wurdt noch folle mear rein ferwachte.

Yn Sydney waard snein al hast 111 milimeter rein registrearre, en dêrmei wie it de wietste dei fan it jier oant no ta. Yn guon regio’s oan de noardkust fan New South Wales foel de ôfrûne seis dagen hast 900 milimeter rein. Dat is mear as trije kear safolle as wat yn trochsneed yn maart nei ûnderen komt.

Yn de buorsteat Queensland hâldt men ek rekken mei oerstreamingen.