Tsjerke op Urk lit koroanamaatregels foar part los

De Siontsjerke op Urk lit de koroanamaatregels foar in grut part los. De tsjerke seit yn Trouw temjitte komme te wollen oan “de need en it geastlik wolwêzen” fan de gemeente. “It is net dat we it op Urk better witte, of dat we net nei de oerheid harkje wolle. Wy wolle hearrich wêze oan de oerheid, mar wol yn gearhing mei Gods geboaden”, seit in âlderling fan de tsjerke.

Yn ’e tsjerke kinne sa’n 500 minsken. Sûnt snein mei elkenien sûnder sûnensklachten komme, men hoecht gjin mûlekapke te dragen en de oardelmeterregel is ek net ferplichte. Yn ’e praktyk sitte húshâldens neffens de âlderling faak wol op oardel meter faninoar.

De tsjerkeried is ûntefreden oer it oerheidsbelied. Der soe te min nei oplossingen socht wurde en op de psychyske need fan minsken soe net let wurde. Om dy reden soene mear tsjerken de beheiningen loslitte.

Der jildt gjin hurde regel foar it tal besikers dat in tsjerke ûntfange mei. Wol is it advys om net mear as tritich minsken ta te litten. Advisearre wurdt ek om net mei-inoar te sjongen.