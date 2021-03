Tresoar siket nije direkteur

De kulturele organisaasje Tresoar yn Ljouwert siket in nije direkteur. De sittende direkteur Bert Looper giet ynkoarten mei pensjoen. Tresoar is ien fan ‘e wichtichste organisaasjes foar de Fryske taal en kultuer. De provinsjale bibleteek en it eardere Frysk letterkundich museum meitsje der diel fan út.

De nije direkteur hoecht gjin Frysk prate te kinnen, mar hy moat it wol yn twa jier tiid prate kinne.

Dy’t op ‘e fakatuere dwaan wolle, kinne oan 27 maart ta in brief of mail skriuwe. De fakatueretekst is hjir te finen:

https://www.tresoar.nl/over/Pages/Vacature-directeur.aspx