Topstik fan it Frysk Museum op toernee by âlderen yn Fryslân

Troch de koroanakrisis kinne besikers sûnt desimber ferline jier net nei it museum. Foar in grutte groep kwetsbere âlderen sit in museumbesite der al folle langer net yn. De Museum Plus Bus sette dêrom yn oktober útein mei de reizgjende útstalling ‘Topstikken on Tour’. De kommende seis wike docht it inisjatyf Fryslân oan. Fjirtjin replika’s, ûnder oare it topstik ‘Amo te, amo me’ fan Alma-Tadema út it Frysk Museum, binne dan te sjen yn fersoargingshuzen troch de provinsje hinne.

Sa kinne ynwenners fan fersoargingshuzen yn Ljouwert en op It Hearrenfean fan no ôf twa wike lang fan keunstwurken genietsje. Fan 19 april ôf docht de ‘Topstikken on Tour’-útstalling ek noch De Gordyk en Wolvegea oan. Earder wiene de keunstwurken al yn Ferwert en Menaam te sjen. Hendrikje Crebolder, foarsitter fan de Museum Plus Bus, seit oer de spesjale toernee: “De âlderen binne faak troch de koroanamaatregels ekstra iensum. Dêrom komme wy graach nei harren ta om harren mei de keunst in hert ûnder de riem te stekken.”

De Museum Plus bus op toernee

De Museum Plus Bus is al sûnt 6 oktober op toernee mei fjirtjin replika’s fan topstikken út ferskate Nederlânske musea. De wurken sille te sjen wêze by ferskate fersoargingshuzen, ferspraat troch Nederlân. De spesjale reproduksjes binne fan hege kwaliteit en de âlderein kriget ekstra ynformaasje fan in ekspert, dy’t bysûndere ferhalen efter de wurken fertelt.

Frysk Museum en de Museum Plus Bus

It Frysk Museum is sûnt 2019 partner fan it lanlike inisjatyf. Direkteur Kris Callens is der wiis mei: “Wy binne grutsk dat wy troch ús nasjonale útstrieling it berik fan de groeiende groep âlderen fergrutsje kinne, sels yn dizze drege perioade.” In besite fan de Museum Plus Bus is fergees en wurdt mei mooglik makke troch de stipe fan de BankGiro Lotterij. Fansels wurdt rekken holden mei alle feilichheidsmaatregels en stiet de sûnens fan de bewenners foarop. Sjoch foar mear ynformaasje op www.museumplusbus.nl.