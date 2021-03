Terrorist stekt op ‘e dyk acht minsken del

Yn de Sweedske stêd Vetlanda hat in man acht minsken slim ferwûne. Guon fan harren wiist it min foar. Allegear lizze se yn it sikehûs. Dat jildt ek foar de dieder, dy’t troch de plysje delsketten is.

De man foel de foarbygongers om trije oere hinne oan. Wêrom’t er dat die, is net bekend. Wol hat de plysje wilens buorkundich makke dat it nei alle gedachten om in terroristyske oanslach giet. Oer it wapen is noch gjin klearrichheid: guon media reppe fan in bile, oaren hawwe it oer in mes.

Op ‘e njonkensteande foto dy’t op Twitter omgiet, is te sjen hoe’t de dieder troch in plysje tsjin ‘e grûn treaun wurdt, dat er ynrekkene wurde kin.