Stimburo’s iepen, foaral foar kwetsbere minsken

De Twadde Keamerferkiezingen binne moandeitemoarn offisjeel úteinset. Sûnt 7.30 oere is in part fan de stimburo’s iepen. Kiezers kinne oant woansdeitejûn harren stim útbringe.

Fanwege it koroanafirus binne de ferkiezingen ferspraat oer trije dagen. It is de bedoeling dat hjoed en moarn foaral âlderein en kwetsbere minsken stimme. In part fan de stimburo’s is iepen, sa’n 1600 fan de 9200.

Hjir stiet in oersjoch fan de stimburo’s dy’t op de earste twa dagen al iepen binne.

Woansdei binne alle stimburo’s fan 7.30 oant 21.00 oere iepen en dan is elkenien dêr wolkom om te stimmen.