Stellerij skilderij Van Gogh nei in jier noch hieltyd net oplost

Op tiisdei 30 maart is it in jier lyn dat it skilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ fan Vincent van Gogh stellen waard út Museum Singer Laren. Nettsjinsteande in protte ynspanningen, nasjonaal en ynternasjonaal, is it wurk noch net terjochte.

It heart ta de kolleksje fan it Grinzer Museum. It museum wol mear fertelle oer it bysûndere wurk en pleatst dêrom in jier nei dato, op 30 maart 2021, ferdjipjende ynformaasje op groningermuseum.nl/vangogh. Dêrmei wol it museum de fermissing ûnder de oandacht hâlde.

It museum dielt fia de webside de ferhalen en eftergrûnen fan it skilderij. Koarte, ferdjipjende teksten en foto’s fan pintekeningen en fragminten út brieven fan Van Gogh’s jouwe ynsjoch yn it ûntstean derfan. Sa falt te lêzen oer it tsjerkje dat ôfbylde is, oer hoe’t Van Gogh by syn âlden yn de pastory terjochte kaam en oer syn atelier. Foar it projekt wurket it museum gear mei it Van Gogh Museum yn Amsterdam: senior ûndersiker Teio Meedendorp bringt mei nijsgjirrige weetsjes en feiten it skilderij ta libben.

It museum yn Laren hie it skilderij út 1884 yn brûklien fan it Grinzer Museum foar in tydlike útstalling. It museum hopet dat it wurk sa gau mooglik weromkomt. Sjoch op groningermuseum.nl foar mear ynformaasje.