Sina en Ruslân wolle moannestasjon

Sina en Ruslân hawwe plannen foar it oanlizzen fan in basis op de súdpoal fan de moanne. De twa lannen hawwe in dokumint ûndertekene dêr’t se yn ferklearje gearwurkje te wollen op dat mêd. De Feriene Steaten en Europa wolle ek werom nei de moanne.

Sina makke yn augustus ferline jier buorkundich partners te sykjen foar it ILRS, it International Lunar Research Station. Ruslân en Sina sille in tiidsplan foar de moannebasis opstelle. De twa lannen praten earder al ôf om inoar te helpen by twa ûnbemanne moanneflechten.

Oare ynternasjonale partners meie ek meidwaan, sizze de lannen. Lykwols hawwe de Feriene Steaten, Europa, Japan en Kanada harn eigen moanneprogramma. NASA wol mei ynternasjonale partners in lyts romtestasjon by de moanne bouwe, de Gateway, en dêrwei bemanne moannelâningen útfiere. Der binne ek ideeën foar in moannestasjon, Moon Village.