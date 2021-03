Ynstjoerd

It boekewikekado, skreaun troch Hilda Talma. Dat makke my nijsgirrich. Noch nijsgjirriger waard ik, doe’t ik op ynternet lies dat de skriuwster troch har wurk in belangrike bydrage levere hat oan de Fryske literatuer. Noch folle nijsgjirriger waard ik, doe’t ik de loovjende resinsje fan Doeke Sijens lies.

It earste boek fan Hilda Talsma ha ik lêzen en ik tocht doe: ik wit genôch, dit soarte lektuer is neat foar my. Mar as ‘Boeken fan Fryslân’ har sa goed fynt dat se mei in kadoboek it Fryske Boek oanpriizgje kin, dan hat se har nei in tal romans miskien wol tige posityf ûntwikkele.

It befredigjen fan myn nijsgjirrigens waard in teloarstelling.

Lockdownleafde is flot skreaun. Jawis! Miskien wol te flot: it ferhaal is wol hiel maklik komponearre en mist djipgong. Tafal spilet in grutte rol. Dat seks op elke side oan ’e oarder komt, is miskien te folle sein, mar dêr bliuwt it net fierôf. It brûken fan sitaten fan Aristoteles, Moeder Teresa en Einstein is yn dit ferbân hast profaan.

Sa’t it yn in soapferhaal heart, komt it oan ’e ein allegear goed. Ewald, de haadpersoan, bekeart him fan lustbelibbing ta de echte leafde. Tanksij koroana.

Ik begryp ‘Boeken fan Fryslân’ net. Hoe kin sa’n kadoboek ea reklame wêze foar de Fryske literatuer! Dy wurdt dêrmei tekoart dien.

Ik begryp in man as Sijens net. Yn kennis fan de Fryske taal en de Fryske literatuer kin ik my yn de fierste fierte net mei him mjitte, mar Lockdownleafde is foar my net mear as maklik te lêzen seks-soap mei in tige slop moralistysk sauske.

Sieger Bijsterveld

De Jouwer

NB

Ik krij trouwens net de yndruk dat Talsma har bekroadet om wol of gjin literatuer. Mei wille dwaande wêze mei skriuwen koe by har wolris foarop stean.