Resept: Grutte Pier-brochje

In lekker broadsje ferneamd nei de Fryske frijheidsstrider út Kimswert.

Yngrediïnten:

– 4 stikjes roggebrea

– 2 frissoere apels

– 20 gr. bûter

– 100 gr. drûge woarst

– 4 plakken jongbelegere Goudske tsiis

– 2 ytleppels rezinen

Lis it brea op in bakblik. Skyl de apels, boarje de klokhuzen derút. Snij se yn tsjokke plakken en bak se yn de bûter goudbrún. Lis se op it brea en dêrop plakjes drûge woarst en tsiis. Lit it efkes roasterje yn ’e ûne oant de tsiis raand is. Tsjinje it gerjocht waarm op en bestrui it mei wat rezinen. Lekker ite!

Hawwe jo ek in tradisjoneel Frysk resept, of miskien wol in Frysk resept mei in eksoatyske twist, stjoer dat dan nei de redaksje fan It Nijs: ynfo@itnijs.frl.