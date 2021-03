PvdA-fraksje Ljouwert stelt fragen oer hanthavenjen by gearkomste FvD

De PvdA-fraksje yn Ljouwert stelt fragen oan it kolleezje fan B&W oer it hanthavenjen fan de oarder by de partijgearkomste fan Forum voor Democratie ôfrûne freed yn Ljouwert.

De gearkomste waard holden op it plein by it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Te sjen wie dat net elkenien dy’t dêr oanwêzich wie, him oan de stelde koroanamaatregels en -advizen hold. De fraksje fan PvdA is fernuvere dat de gearkomste nettsjinsteande alle maatregels dochs organisearre wurde koe en trochgean koe. Dêrom stelt de fraksje skriftlike fragen oan it kolleezje.

De fraksje wol ûnder mear witte oft it kolleezje fan tefoaren ynformearre wie oer de gearkomste en sa ja, hokker ôfspraken der foarôf mei de organisatoaren makke binne oer it tal besikers en it neilibjen fan de koroanaregels. En wêrom’t dêr troch de gemeente net op hanthavene is, doe’t bliken die dat minsken har net oan de maatregels holden.

Lês alle fragen fan de PvdA-fraksje yn it taheakke dokumint.