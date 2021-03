Proseduere briefstimmen wurdt oanpast

Minister Ollongren fan Ynlânske Saken past de proseduere foar it tellen fan de briefstimmen oan, skriuwt se yn in brief oan de Twadde Keamer. Briefstimmen dy’t net hielendal neffens de regels opstjoerd binne, meie ûnder beskate betingsten dochs meiteld wurde.

Santichplussers koene de ôfrûne wike harren stim al mei in brief útbringe. Fanwegen it koroanafirus. Hja krigen dêrfoar ûnder mear in briefstimbiljet en in stimpluspas opstjoerd. It wie de bedoeling dat se it stimbiljet yn in spesjale slúf diene, en dy mei harren stimpluspas yn in weromstjoerslúf nei it briefstimburo opstjoerden.

Lykwols wiene yn guon gefallen beide papieren yn deselde slúf dien. De regels skriuwe foar dat dy sluven net iepene wurde meie, fanwege it stimgeheim. Dat late derta dat sa’n sân oant acht persint fan de briefstimmen ûnjildich wie.

Ollongren seit no dat meiwurkers fan it briefstimburo sluven dêr’t mooglik beide papieren yn sitte, dochs iepenje meie. Hja moatte dan kontrolearje oft de stimpluspas jildich is. As dat sa is, kinne de meiwurkers it byfoege stimbiljet yn ’e stimbus dwaan, sûnder it yn te sjen of iepen te tearen. Ollongren sil gemeenten fan ’e moarn noch ynformearje oer de nije wurkwize, sadat se dy op syn lêst moarn tapasse kinne.