Oprjochter Twitter ferkeapet syn earste tweet

Oprjochter Jack Dorsey fan Twitter biedt syn earste tweet te keap oan. Leafhawwers kinne biede op in digitaal sertifikaat. Dêrmei wurdt it alderearste berjocht op it platfoarm offisjeel eigendom fan de keaper.

“Just setting up my twttr”, skreau Dorsy op 21 maart 2006. Op it koarte berjochtsje is ûnderwilens al inkelde tonnen bean fia in digitale feilingside. Hoewol’t it digitale berjocht foar elkenien te kopiearjen of del te heljen is, kin in persoan fia ‘blockchaintechnology’ in unike, oerdraachbere oantsjutting as eigner krije. Om te ferlykjen mei in fysike keunstsamling: elkenien kin in Monet-poster keapje, mar mar ien persoan kin it orizjineel hawwe.