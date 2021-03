Om in Skotske fisker te wêzen moat men Gaelic kenne

Guon talen hawwe in nauwe bân mei it gebiet dêr’t se praat wurde. Dat jildt benammen foar talen dy’t yn in lyts gebiet praat wurde. In dúdlik foarbyld is it Gaelic, dat benammen yn it noarden fan Skotlân praat wurdt. Sûnder kennis fan dy taal kin men net goed fisker wêze yn de seeën tusken de Hebriden, de eilannegroep yn Noard-Skotlân.

Dat skriuwt it tydskrift The Conversation yn in artikel oer de relaasje tusken taal en miljeu. It artikel beskriuwt dat it Gaelic de fiertaal is fan fiskers op ‘e Noard-Skotske eilannen. Jongelju leare de taal fan ‘e âldere fiskers.

Dat moat ek wol, want de ynformaasje oer de fiskwetters wurdt allinne yn dy taal trochjûn. Yn in soad gefallen hat allinne it Gaelic de wurden foar de plakken en wetters dêr’t de fiskers oer prate. Yn de sosjale wittenskippen wurdt praat fan ekologyske kennis: kennis dy’t ferweefd is mei de taal en de kultuer en dy’t fan generaasje op generaasje trochjûn wurdt.

It giet faak om tige spesifike kennis, lykas in fiskplak dêr’t op in beskate tiid kreeften te finen binne of in plak op it wetter dat te finen is as men in beskate tsjerke net mear sjen kin trochdat der in rots foar sit. En allegear soarten seewier hawwe eigen nammen yn it Gaelic. Der heart lykwols ek in manier fan praten oer “Ingelsk iten” by, net-tradisjoneel Skotsk iten dêr’t troch de fiskers op delsjoen wurdt.

As it oerheidsbelied de fiskerij oan bannen leit, dan giet dat op kosten fan it Gaelic, sizze de fiskers. Net allinne soe de Gaelic-pratende fiskersmienskip útinoar falle, mar der soe ek in skat oan ynformaasje ferdwine.

De tradisjonele manier fan fiskfangen giet neffens de fiskers net op kosten fan it miljeu. Sels hjoed de dei is njoggentich persint fan de fiskersboaten op ‘e Hebriden lyts, mei plak foar twa minsken. It sit yn de kultuer dat de fiskers beskate stikken wetter gewurde litte as de fisken ridzje. It weromsetten fan te lytse fisken heart ek by de kultuer.

Oer de fiskerskultuer op ‘e Hebriden is koartlyn in dokumintêre makke. Dy hat as namme iorram krigen, in Gaelic wurd foar in liet dat ûnder it fiskjen songen wurdt. Klik hjir foar mear ynformaasje.