Nochris 10 miljoen om it fol te hâlden

Op 10 maart 2020 sloech it koroanafirus foar it earst yn Fryslân ta. No mear as in jier letter is der in soad bard, mar it firus pakt ús noch altyd oan. Provinsje Fryslân stelt dêrom in twadde hulppakket Lok op 1: No en Moarn op. It pakket wurdt op 21 april 2021 troch de Provinsjale Steaten bepraat. Dêrnei wurdt de definitive ferzje iepenbier makke.

Deputearre Sander de Rouwe: “Wy komme mei regelingen foar no en foar de takomst. It pakket bedraacht 10 miljoen euro en it is wer in breed pakket: foar de MKB, de gastfrijheidsekonomy, kultuer, leefberens. Oanfoljend wolle wy Europeeske middels ynsette op dit pakket. It pakket is, passend by de rol fan de provinsje, in pakket rjochte op takomstperspektyf.”

By it No-ûnderdiel kriget de Fryske ûndernimmer de kâns om yndividueel perspektyf te ferheegjen. Tink dêrby oan de regelingen foar de staazjesubsydzje, dêr’t bedriuwen in bedrach by krije foar begelieding fan stazjêrs. No spesifyk foar wêr’t der tekoart is of op sektornivo, opliedingsnivo of op wichtige ûnderwerpen.

Om de gastfrijheidssektor te stypjen, wurde skoallen foar fuortset ûnderwiis stimulearre om wurkwiken yn de eigen provinsje te hâlden. Mar tink ek oan subsydzje foar lytse kulturele inisjativen om kultuermakkers te stypjen en in kaartsjeregeling om it meitsjen en programmearjen fan optredens mooglik te meitsjen en ekstra aktiviteiten foar kwetsbere groepen om de leefberens yn doarpen en wiken te stimulearjen.

It Moarn-ûnderdiel giet benammen oer strukturele fersterking, dat wurdt realisearre troch mienskiplike útdagingen te organisearjen om sa ynnovative oplossingen te finen foar sosjale swierrichheden en in perspektyf foar te takomst. Sa wurde belangrike fragen oanpakt en komt Fryslân sterker út de krisis. Bygelyks op it mêd fan digitalisearjen, troch te reagearjen op in bettere kombinaasje fan digitale en fysike ynset. Troch it MKB te stimulearjen om ynnovaasjes foar de sirkulêre ekonomy of brede wolfeart te betinken, troch struktuerfersterkjende oplossingen foar kultuer en troch toeristyske ûndernimmers begelieding te jaan om fearkrêft te ferheegjen.

Ferfolch op it earste pakket

Yn 2020 kaam de provinsje al mei in helppakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket fan 5 miljoen euro wie oanfoljende needhelp op de maatregels fan it Ryk en de al oanpaste provinsjale regelingen. De brede wolfeart en sirkulêre ekonomy wiene de útgongspunten fan dat pakket mei alve maatregels, dy’t ek omtinken joegen oan gastfrijheid, kultuer, leefberens en soarch en ûnderwiis.

Nei ôfrin fan it earste pakket waard in ûndersyk dien nei de earste resultaten en it winske gebrûk foar it twadde pakket. Dêrút hat bliken dien dat minsken yn in twadde pakket harren benammen rjochtsje wolle op strukturele ferbettering, ynnovaasje, duorsumens en it digitalisearjen. De besteande gearwurking tusken maatskiplike partners, oerheden, ûnderwiis en ûndernimmers spilet ek in wichtige rol.