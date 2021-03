Noardeast-Fryslân: Fryske plaknammen en nije flagge allebeide fan ‘e baan

Aant Jelle Soepboer is dûm. It FNP-riedslid yn de gemeente Noardeast-Fryslân kin der net oer út dat de Hollânske plaknammen yn de gemeente de offisjele bliuwe. De gemeenteried hie besletten om de Fryske de offisjele status te jaan, mar fynt de omneaming dochs te djoer en wol no earst de miening fan de ynwenners witte.

Soepboer seit dat er ‘mei stommens slein is’ omdat de PvdA en de Grienen nei it nimmen fan it beslút mails nei de doarpsbelangen stjoerd hawwe om harren miening te freegjen. De FNP hat sels in mail omstjoerd mei ynformaasje oer de wiziging. Neffens de FNP wie dy bedoeld om misferstannen wei te nimmen.

It riedsbeslút oer in nije flagge wurdt ek oanpast. Der kamen klachten fan de organisaasje CIDI, dy’t fûn dat de stjer op ‘e flagge assosjaasjes oprôp mei de joadestjer út de Dútske besetting.