NNO-konsert foar hobo en orkest by Omrop Fryslân

Konserten foar hobo binne net faak te hearren. It Noord Nederlands Orkest spilet ien fan de moaiste hobo-konserten mei solist Albrecht Mayer. Dêrnjonken binne ek wurken te hearren fan de komponisten Nordheim en Dvorák. It NNO-konsert is freed 5 maart op Omrop Fryslân-telefyzje te sjen.

Solist Albrecht Mayer spilet as earste hoboïst by de Berliner Philharmoniker. Hy spilet mei it NNO it Hobokonsert fan Ralph Vaughan William. Dêrnjonken klinkt yn dit konsert Dvoráks Achtste symfony mei syn mearke-eftige sfear.

As earste is wurk te hearren fan de Noar Arne Nordheim. Dy komponist utere him yn hast alle stilen en kaam faak werom by de tema’s iensumens, dea en leafde. Yn dit NNO-konsert is syn ‘Nachruf’ te hearren. Orkest en solist wurde laat troch dirigint Eivind Gullberg Jensen.

Mear ynformaasje oer it konsert is te finen op: nno.nu/concert/nordheim-vaughan-williams-dvorak.

NNO-konsert op telefyzje

De registraasje fan it konsert is op freed 5 maart om 21.00 oere by de Omrop te sjen.