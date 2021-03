Nije rige ‘Nieuw zeer’

Nei it grutte sukses fan de earste searje koe in ferfolch net útbliuwe. Nieuw Zeer 2 is noch skerper en feniniger as foarhinne.

Nieuw zeer is in komyske sketssearje fan de hân fan Niek Barendsen oer de pinepunten fan no dêr’t wol in protte oer praat en raasd wurdt, mar te min om lake. Fan sabeare nijs oant #metoo, fan populisme oant Pyt, fan klimaat oant koroana, fan woke oant waan fan de dei.

Mei ûnder oaren Ilse Warringa as besiele byldestoarmer, Pierre Bokma dy’t wegeret om sittend te pisjen, Elise Schaap as realitystjer Hymke, Nazmiye Oral as koroanaûntkenner en Georgina Verbaan as feganist.

Idee, skript en rezjy: Niek Barendsen, ûnder mear bekend fan de Welkom in…-searjes en in protte dramasênes fan Het Klokhuis dy’t er makket foar de NTR.

Utstjoering: fan snein 4 april ôf om 21.40 oere by de NTR op NPO 3.