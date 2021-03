Nije poëzijfideo fan Nyk de Vries by gedicht ‘Asman/Jiskeman’

Ofrûne snein gie op Omrop Fryslân TV de tredde fan in searje poëzijfideo’s fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân yn premjêre. De tredde poëzijfilm is basearre op it gedicht ‘Asman/Jiskeman’.

Yn it projekt mei filmmakker Herman Zeilstra wurde sân gedichten fan de Dichter fan Fryslân ferfilme. Geandewei dit jier sille der ferskillende poëzijfideo’s útstjoerd wurde fia Omrop FryslânTV.

‘Asman’ is skreaun ta eare fan 150 jier stedsreiniging yn Ljouwert foar Poëzierûte Ljouwert. Tekst en muzyk: Nyk de Vries. Oersetting nei it Leewarders: Anne Feddema. Oersetting nei it Ingelsk: David Colmer. De fideo is mei ta stân kommen yn gearwurking mei Omrin.

It gedicht ‘Asman/Jiskeman’ is hjir te lêzen.