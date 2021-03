Nije grammatika fan it Noard-Frysk op ynternet

It Nordfriisk Instituut hat op ‘e nij in grammatika fan in Noard-Frysk dialekt iepenbier makke. It giet diskear om it dialekt Mooring, dat praat wurdt yn it sintrum fan Noard-Fryslân. It is ien fan ‘e fitaalste dialekten. Earder makke it Nordfriisk Instituut, dat him sterk makket foar it Frysk sa’t dat yn it Dútske Noard-Fryslân brûkt wurdt, al in grammatika fan it Fryske dialekt fan it eilân Feer. Fan it Mooring is koartlyn ek in online-wurdboek ferskynd.

De Dútsktalige Friesische Gebrauchsgrammatik Mooringer Frasch hat 180 siden. It boek is beskikber yn pdf. It is skreaun troch Antje Arfsten, Anne Paulsen-Schwarz en Lena Terhart. It is ornearre foar in breed publyk.

De nije grammatika is hjir te finen: link.