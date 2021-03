Nije fyzje faunabelied foar Fryslân

In nij faunabelied foar Fryslân moat in oerkoepeljende fyzje biede by de oanpak fan skea troch yn it wyld libjende bisten. Bygelyks foar de oanpak fan it oantal oanridingen mei reeën of it beskermjen fan greidefûgels tsjin predatoaren. De Nota Faunabeheer Fryslân sketst in fyzje en útgongspunten foar it faunabehear yn de provinsje. Deputearre Steaten fan Fryslân lizze de nota op 28 maaie foar fêststelling oan Provinsjale Steaten foar.

De nije nota biedt in oerkoepeljend beliedsramt en bringt dêrmei losse nota’s en stikken oer faunabehear yn ien nota byinoar. Dy foarmet de basis by it meitsjen fan útfieringsbelied en biedt in ôfwagingskader by it meitsjen fan in kar oer de ynset fan faunabehear. Bygelyks as bistesoarten de ferkearsfeiligens yn gefaar bringe of by de oanpak fan skea oan lânbougewaaksen. Wichtige útgongspunten binne it yntiids yngripen en it ynsetten fan faunabehear op basis fan it rychje beskermje, foarkomme, bestride en betelje.

De nota jout ek in dúdlike rol- en taakferdieling tusken PS, DS, de Faunabeheereenheid (FBE) en oare partijen op it mêd fan faunabehear. PS stelt de beliedsramten fêst, DS soarget foar útfieringsbelied en de FBE fiert dat oan de hân fan in faunabehearplan út. BIJ12 fersoarget de taksaasje fan skea en de útkearing fan temjittekommingen foar skea. De nota moat de hjoeddeistige nota ‘Libje en Libje litte’ ferfange.

Ofbeakening

By faunabehear giet it om de oanpak fan skea en oerlêst troch yn it wyld libjende bisten. In rânebetingst dêrby is dat earst mei previntive maatregels besocht wurde moat om de skea en oerlêst oan te pakken en dat de oanpak nea safier gean mei dat de steat fan ynstânhâlding fan de bisten minder wurdt. Der is dus ek sprake fan beskerming. De Nota Faunabeheer Fryslân jout beliedsramten foar de ôfwaging yn it wol of net, en foar it yn hokker foarm ynsetten fan faunabehear. De nota befettet gjin útfieringsmaatregels, mar jout dêr rjochtlinen en ramten foar. De beskerming fan kwetsbere soarten en de oanpak fan ynvasive eksoaten wurde yn oare nota’s útwurke. De oanpak fan guozzeskea en de beskerming fan greidefûgels freegje om in neiere útwurking yn aparte nota’s en folgje dêrby de ramten yn de Nota Faunabeheer Fryslân.