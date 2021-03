Nij enerzjylabel mei oare kritearia op apparaten

In protte apparaten mei in grien enerzjylabel dy’t earder heech op duorsumens skoarden, skoare tenei in stik minder. Foar kuolkasten, waskmasines, ôfwaskmasines, telefyzjes en djipfriezers jildt tenei in nij etiket mei oare kritearia. In kuolkast dy’t earder noch in label A+++ hie, kin no yn kategory F falle.

It foarige enerzjylabel wie tsien jier âld en oan ferfanging ta. Alles siet hast op it heechste nivo, fabrikanten moatte no mear har bêst dwaan om mei harren apparaten oan de sunichheidseasken te foldwaan. Nijere waskmasines hawwe tsjintwurdich allegear in sunige ekostân. Oft it apparaat yn gebrûk echt sa sunich is as it etiket seit, hinget ek fan de brûker ôf. As dy net foar de ekostân kiest, dan giet it ferbrûk ek omheech.

Foar lampen komt letter dit jier ek in nij enerzjylabel.