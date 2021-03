Nederlân hâldt út foarsoarch op mei ynintsjen mei AstraZeneca-faksin

Nederlân hâldt út foarsoarch twa wike op mei it ynintsjen mei it faksin fan AstraZeneca. Dat is oant en mei snein 28 maart, berjochtet it ministearje fan Fôlkssûnens. De ôfrûne dagen stelden ferskate lannen it tatsjinjen fan it faksin ek al út, fanwege berjochten fan tromboaze nei in prip.

Medisynautoriteit CBG hat de tydlike faksinaasjestop oanbefelle en minister De Jonge fan Folkssûnens nimt dat advys oer. Neffens it ministearje is dit wykein nije ynformaasje beskikber kaam. Der binne seis meldingen fan mooglike bywurkingen út Denemarken en Noarwegen.

It giet om slimme, seldsume ferskynsels fan stolselfoarming (tromboaze) en in ferlege tal bloedplaatsjes by folwoeksenen ûnder de fyftich jier. It CBG seit dat der noch gjin ferbân oantoand is tusken it faksin en de meldingen. Dêr wurdt op it stuit ûndersyk nei dien.

Minsken dy’t mei it faksin yninte binne, wurdt oanret om fuortdaliks kontakt op te nimmen mei in dokter as se trije dagen nei de spuit blauwe plakjes yn ’e hûd krije of sykteferskynsels mei dêrby ûnferwachte of ûnbekende klachten. De 43.000 ôfspraken dy’t al makke binne foar ynintingen mei it AstraZeneca-faksin wurde ôfsein. De GGD’s brûkten it faksin foar it ynintsjen fan soarchmeiwurkers yn de soarch foar langere tiid. It faksin wurdt ek fia húsdokters ynset by minsken fan sechtich oant 64 jier, minsken mei it syndroom fan Down, minsken mei morbide obesitas en pasjinten yn de geastlike sûnenssoarch.

De maatregel hat gjin gefolgen foar plende ynintingen mei de faksins fan BioNTech/Pfizer of Moderna.