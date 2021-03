Muzyk fan Golden Earring op kariljon Dokkum

Nei oanlieding fan it spyljen fan muzyk fan de Rolling Stones op it kariljon fan it stedhûs yn Dokkum, is beierdier Auke de Boer troch Audrey Doornbos, in trouwe Golden Earringfan, frege om mei te dwaan oan in lanlike aksje. It is de bedoeling om op de jierdei fan George Kooymans, oprjochter en gitarist fan de band, de wrâldferneamde hit Radar Love út alle mooglike lûdsprekkers en ynstruminten klinke te litten. It each is ek op de kariljons fallen. De stedsbeierdier Auke de Boer is ree fûn om dêroan mei te wurkjen.

Lykas bekend is der ynienen in fertrietlik ein kommen oan de legendaryske Nederlânske rockband Golden Earring, mei’t George Kooymans troch de spiersykte ALS net mear optrede kin. In grut en spektakulêr ôfskiedskonsert sit der net mear yn. Dêrom dat troch de trouwe efterban fan fans it inisjatyf nommen is om de jierdei fan Kooymans op tongersdei 11 maart lanlik te fieren.

Auke de Boer, ek beierdier fan de Martinitoer yn Grins, sil dy deis om 17.15 oere út de Martinitoer en op freed 12 maart om 15.00 oere út it stedhûs yn Dokkum wei it nûmer Radar Love hearre litte. En net allinnich dat nûmer, mar hy sil in folslein konsert fan likernôch tritich minuten jaan.

De Boer sil spylje: ‘Another 45 miles’, ‘Just a little bit of peace in my heart’, ‘Twilight Zone’, ‘Going to the run’, ‘That day’, ‘Long Blond Animal’, ‘Weekend love’, ‘Why do I’, ‘Pouring my heart out again’ en ‘Dong-dong-di-ki-di-gi-dong’.