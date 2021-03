Leo Blokhuis dûkt yn sechtich jier popmuzyk

Yn it nije tv-muzykprogramma Blokhuis Extra dûkt Leo Blokhuis yn sawat sechtich jier popmuzyk. Dat docht er hieltyd oan ’e hân fan in tema: tink oan in artyst en in spesifyk part fan syn of har oeuvre, in popjier, in subsjenre, in festival of, lykas yn de earste ôflevering fan de searje, in jubilearjend label. It programma is in fuortsetting fan NPO Radio 2 presenteert….

Yn de earste ôflevering fan Blokhuis Extra set Leo de grutste hits op in rige fan de yllustere Nederlânske platemaatskippij Excelsior Recordings. Fan Johan, Tim Knol en De Staat oant en mei Michelle David, Triggerfinger en Danny Vera. It labet bestiet yn 2021 25 jier en is oprjochte om de nije plaat fan it labelleaze Daryll-Anna útbringe te kinnen. Hoe’t dat krekt sit, fertelt Leo yn Blokhuis Extra: 25 jaar Excelsior. Op 16 maart sil er stilstean by it fenomeen Nederdisco.

Besjoch de earste útstjoering hjir online.

