‘KostuumTheARTer’ te sjen yn de gevels fan De Lawei

Oan sawol de side fan it Reidingplein as by it Laweiplein wurde efter de ruten fan De Lawei yn Drachten de kostúmûntwerpen fan Atelier Bonnema útstald. De kostúms binne makke foar de krystfoarstelling Hoe de show begon. De kostúms fan De IJsvorstin, Roodkapje en fan de groep Fulkaan binne ek te sjen.

By keunstromte De Galerij is de winsk om mear moade te eksposearjen en it wurk fan Atelier Bonnema past dêr moai yn. Sjoen de teatrale lading dy’t kostúms fan Atelier Bonnema hawwe, is it útstallen fan de kostúms in manier om it ferhaal fan de foarstelling dochs noch fertelle te kinnen. De feitlike stap fan foarstelling nei útstalling is net grut, mei’t de kostúms altyd in keunstfoarm binne; it iennige ferskil is dat der fan poadium feroare is. De ferskate kostúms hingje ûnder oare boppe de yngong. Normaalwei giet it publyk troch dat portaal nei binnen ta foardat de poadiumkeunsten besjoen wurde kinne. Der is foar dat symboalyske plak keazen om’t, nettsjinsteande dat de doarren no ticht binne, de keunst dochs foar it publyk klearstiet.

Atelier Bonnema

Dianne Bonnema is it gesicht efter Atelier Bonnema. Sy is al in protte jierren as kostúmûntwerper behelle by Lawei-produksjes. Dêrneist is se sa ek by tal fan oare produksjes wurksum en is se mei har hast tritich jier ûnderfining net wei te tinken út it teatersirkwy. Foar de foarstelling Hoe de show begon hat se foar ferskate sênes de kostúms ûntwurpen en realisearre. Dat docht se mei in trou kostúmtiim, besteande út acht minsken dêr’t troch de jierren hinne ek in hechte freonskip mei ûntstien is.