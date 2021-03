Kompensaasje foar busreis mei Opstapper troch koroana

Troch de gefolgen fan de koroanakrisis ride der tydlik minder gewoane bussen. Arriva set as ferfanging Opstappers yn. Wa’t mei sa’n ferfangende Opstapper reizget, hoecht dêr fan 15 maart 2021 ôf net foar te beteljen.

Gewoanwei kostet in rit mei de Opstapper € 2,50. Fan moandei 15 maart ôf hoege reizgers dat bedrach net te beteljen. Reizgers hawwe dy kompensaasjeregeling oan Provinsjale Steaten te tankjen. Der is mei-inoar € 50.000 beskikber foar. “Troch de kompensaasje op dizze manier te regeljen, hâlde wy it foar de doelgroep sa maklik mooglik. Dat fyn ik hiel wichtich”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder.

De regeling jildt allinne by Opstappers dy’t nedich binne omdat der fanwegen koroana gjin ‘gewoane’ streekbus rydt. De regeling jildt fan 1 jannewaris 2021 ôf. Dat betsjut dat minsken dy’t sûnt mei in ferfangende Opstapper reizge hawwe, it troch harren betelle reisbedrach weromfreegje kinne. Dat kin fia de webside fan Arriva: www.arriva.nl/opstapper. Foar ritten fan moandei 15 maart 2021 ôf is it yn ’t foar regele.