Komeedzje ‘Frasier’ komt werom op Amerikaanske telefyzje

De Amerikaanske stjoerder CBS sil in ferfolch meitsje op Frasier, de suksesfolle telefyzjesearje oer de aventoeren fan de snobistyske psychiater mei syn eigen radiosjo. Kelsey Grammer spilet wer de haadrol as dr. Frasier Crane.

Frasier waard earder útstjoerd tusken 1993 en 2004. De komeedzje wûn mar leafst 37 Emmy Awards en wie ek yn Nederlân te sjen. Frasier begûn yn 1993 as ôflate searje fan Cheers. De nije searje wurdt útstjoerd op de betelle stjoerder Paramount+. Wannear’t de earste útstjoering plend stiet, is noch net dúdlik.

De lêste jierren krigen mear Amerikaanske searjes út de njoggentiger jierren in ferfolch, lykas Will & Grace en Roseanne. Sex and the City komt ek werom op it skerm, sa waard yn jannewaris buorkundich makke.