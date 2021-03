Klokmakker

Bûten Aldtsjerk leit, midden yn in prachtich diel fan Fryslân, oan de Rhaladijk 17 it horloazje‑ en klokke-atelier fan Tjitte Talsma. Alhoewol’t der in winkelpart oanwezich is, leit de klam benammen op it restaurearjen en reparearjen fan oerwurken.

Njonken de wente hat Talsma syn wurkplak mei alderhande klokken, steande en om oan de muorre te hingjen. As jongfeint al, feardich genôch, hie er belangstelling foar technyk en oerwurken en kaam er úteinlik yn Hoorn telâne foar de oplieding fan fjouwer jier oan de horloazjefakskoalle. It ûnderwiis wie yn it bysûnder rjochte op feardigens. Hy koe dêrnei fuortendaliks oan ’e slach, earst yn Ljouwert en letter foar himsels yn Aldtsjerk.

Mei in soad wille is er hast alle dagen dwaande mei syn fak en hat er it soms fleanende drok. Alles giet op ôfspraak fansels (fia info@tjittetalsma.nl of de telefoan, 058 212 50 66.

Foar in bûtensteander is it fassinearjend om te sjen hoe’t in klok útinoar helle wurdt, alle ûnderdielen en de bûtenkant himmele wurde en nei eventuele reparaasjes de grimelgrammel wer fernimstich yninoar set wurdt.

Soms is Talsma in pear oerkes mei in klok dwaande, mar ek wolris ien of twa dagen, neigeraden it probleem. Uteinlik moat de klok it wol goed dwaan. Dan hat er der fansels wer in tefreden klant by en kin de klok wer jierren en jierren mei.

Tjitte kin tige entûsjast prate oer syn fak, syn kollega’s en de lânlike organisaasje NJU, mar hy hat ek noed oer de hjoeddeiske oplieding, dy’t neffens him te folle op teory en net op de praktyk ôfstimd is.

Tsjintwurdich hawwe minsken faak in klok ôfkomstich út de famylje, mar keapje jongelju ek in oerwurk as se de lapen gearsmiten hawwe om s in foarm fan gesellichheid yn ’e hûs te heljen.

Hoe’t de takomst fan it klokmakkersberop derút sjocht, is noch ûnwis. Mar dizze fakman yn ieren en sinen sit dêr no noch net al te bot oer yn.

Matthijs Verkuijl