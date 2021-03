Kletterdei: in oade oan de alve fonteinen

Sneon 20 maart meie de alve fonteinten fan Fryslân wer kletterje. Mei Ljouwert-Fryslân 2018, kulturele haadstêd fan Europa, ferriken alve ynternasjonaal renommearre keunstners de alve Fryske kultuerhistoaryske stêden mei unike wetterwurken. It keunstprojekt 11fountains wurdt no al sjoen as kultureel erfgoed fan Fryslân. Maitiids, op Kletterdei, wurde de fonteinen wer foar it nije seizoen oanset en dan sierje dize, iis, stoom en seewetter de kreaasjes opnij.

Dichter fan Fryslân bringt oade

It jierliks oansetten fan de fonteinen is in feestlik momint. Fanwege de hjoeddeiske maatregels kinne der spitigernôch gjin taskôgers oanwêzich wêze. Om it dochs te fieren giet op 20 maart om 9.00 oere in fideo live op www.friesland.nl/11fountains, dêr’t de keunstwurken dochs noch foar in breed publyk yn te bewûnderjen binne. Dichter fan Fryslân Nyk de Vries skreau spesjaal foar de alve fonteinten in gedicht dat er yn de fideo foardraacht. Foar him binne de fonteinen in spesjaal plak. “Wat ik moai fyn, is dat it fanâlds in plak is dêr’t minsken mei ferskate ynsjoggen byinoar komme”, seit De Vries.

Untdekt de alve fonteinten mei 2Discover

Foarige simmer waarden de 11fonteintekuierrûtes yntrodusearre. Dy liede de minsken yn in middei by de alve trekpleisters lâns. Nij dit jier is de opsje om op www.11fountains.2discover.nl ekstra ynformaasje te ferkrijen oer de keunstwurken, de stêden dêr’t se yn steane en hoarekasaken dêr. It is net nedich om in app del te heljen. Fan april ôf wurdt men troch de keppeling (link) en QR-koade op de ynformaasjebuorden by de fonteinen streekrjocht nei de online omjouwing stjoerd. Dat kin yn it Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk.