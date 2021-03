In Fryske namme foar in Haachske gearkomsteromte

Dat Kajsa Ollongren it Frysk in waarm hert tadraacht, hie se earder al dúdlik makke: hja neamde harsels ‘minister fan Fryske saken’ en yn 2018 sei hja dat Fryskpraten yn Fryslân in rjocht is en dat soks ek normaal wêze moat. No hat hja op har ministearje in gearkomsteromte in Fryske namme jûn.

De Fryslânseal op it ministearje fan ynlânske saken hie earder de namme Frieslandzaal. Dat koe sa net bliuwe, want Fryslân is al sûnt 1997 de offisjele provinsjenamme, ek yn it Nederlânsk. Dat zaal ek ferfryske waard ta seal is in ekstraatsje. De minister ûntbleate it buordsje mei de nije namme hjoed troch der ritueel in Fryske flagge foarwei te heljen.