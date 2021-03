Ierdskodding mei krêft fan oardel metten by Wildervank

By it Grinslânske doarp Wildervank is tiisdeitejûn om 22.45 oere in ierdskodding mei in krêft fan oardel metten. Neffens it KNMI wie de skodding op in djipte fan trije kilometer. Oft der skea ûntstien is nei de beving, is noch net bekend.

RTV Noard berjochtet dat de measte minsken dy’t de ierdskodding field hawwe, yn de direkte omkriten fan Wildervank en Veendam wenje. In ynwenner fan Veendam sprekt fan in “doffe dreun” dy’t syn hûs trilje liet.

Yn Grinslân binne geregeld ierdskoddingen, hast altyd as gefolch fan de jierrenlange gaswinning dêr. De swierste beving yn Grinslân, mei in krêft fan 3,6 op de skaal fan Richter, wie yn 2012 by Huizinge.