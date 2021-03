Hoefolle fan de 47 Nederlânske tromboazegefallen komme troch yninting?

It is grif net in soad minsken ûntgien: yn Denemarken, Noarwegen en Iislân meie ynearsten gjin minsken mear it koroanafaksin fan AstraZeneca krije. De medyske tafersjochhâlders yn dy lannen wolle earst mear wissichheid oer de relaasje tusken it faksin en in tal meldings fan tromboaze: soms deadlike ferstoppings fan ‘e ieren troch it stjurjen fan bloed.

Hoe liket it yn Nederlân? It ferbod is hjir net oan ‘e oarder, seit it kolleezje foar de beoardieling fan genêsmiddels, it CBG. De tafersjochhâlder fertrout op it oardiel fan ‘e Europeeske goedkarringsynstânsje EMA. Dy hat gjin hegere kâns op tromboaze konstatearre by minsken dy’t it faksin fan AstraZeneca krige hawwe. Wol jout dat faksin mear bywurkings as dy fan ‘e oare fabrikanten.

Ton de Boer fan it CBG seit dat der gjin logyske ferklearring is foar in tromboaze troch faksinaasje. Dat is oars by bygelyks de antykonsepsjepil, seit er. “We weten dat die de hoeveelheid eiwitten verhoogt die voor bloedstolling zorgen”.

Neffens De Boer is ophâlden mei faksinearjen boppedat nuodliker. Hy seit: “Het vaccin beschermt tegen covid-19. Als je het gebruikt stillegt dan accepteer je ook meer infecties, ziekenhuisopnames en overlijdens.”

Yn Nederlân krije yn trochsneed alle dagen 47 minsken tromboaze. Dêr sitte no fansels ek guon by dy’t it faksin krigen hawwe. As dêr melding fan makke wurdt, betsjut dat noch neat.

Mocht dochs blike dat it AstraZeneca-faksin yn seldsume gefallen foar tromboaze soarget, dan wol dat net sizze dat it faksin út ‘e hannel nommen wurdt. De Boer seit dat dan as earste de bysluter oanpast wurdt. Op langere termyn soe yn sa’n gefal in faksin mei bywurkings wol út ‘e hannel nommen wurde kinne.

Yn Nederlân is oant no ta ien melding fan ien dy’t nei in faksinaasje tromboaze krigen hat. Yn hiele Europa binne nei fiif miljoen ynintings mei it AstraZeneca-faksin tritich meldings dien fan tromboaze.