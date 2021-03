Hoe hjit de dei dat alles wer normaal is?

Yn jannewaris fregen wy ús lêzers hoe’t de dei hjitte moat dat alles wer normaal is: de winkels wer iepen, de skoallen wer iepen, gjin jûnsklok, gjin grut gefaar om siik te wurden as jo de doar út geane. Dat der gjin needwetten mear binne, mar allinne mar wetten dy’t troch de Twadde en Earste Keamer ôfstimd binne. Dat minsken wer fûstkje, in pilske drinke yn ‘e kroech en by in oar te praten geane.

Dy fraach stelle wy no fannijs.

Der is in hantsjefol reaksjes ynkommen, mar de goede Fryske namme foar dy dei sit der neffens ús nocht net by. Dêrom wolle wy graach fan jo witte: hoe hjit dy dei fan ferromming en frijheid?

Sokke dagen dat nei it tsjuster der wer ljocht wie, ha wy mear hân: tink oan D-Day en Befrijingsdei. Hoe moat de earste dei nei de koroanakrisis hite? Lit ús dêr ris in moai Frysk wurd foar betinke, dat wy dan foar hiele Nederlân en sels Europa presintearje, mei it Frysk as taal fan ‘e hoop.

Jo foarstellen kinne oant en mei woansdei 6 jannewaris opstjoerd wurde nei ynfo@itnijs.frl of ûnder dit berjocht pleatst wurde – dus net op Facebook of Twitter, want berjochten dy’t dield wurde, kinne wy net altiten sjen of efterhelje. Tink derom dat jo in mail- of postadres opneame, dan kinne wy kontakt mei de winner opnimme.

Foar de winner ha wy in eksimplaar fan it meartalige boerdspul Euregua. Dêr kin men in soad oer Europa mei leare, fansels ek yn it Frysk. Moai salang’t de dei-dy’t-noch-gjin-namme-hat net oanbrutsen is!