Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wêrom prate se gjin Platdútsk?

Kollum

Okkerdeis siet ik yn in gearkomste fan allegear organisaasjes dy’t har dwaande hâlde mei it Nederdútsk. As “fertsjintwurdiger” fan it Sealterfrysk wie ik wat in frjemde ein yn it byt. Der wienen ek in pear fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis by en it petear gong oer it ûntwikkeljen fan nij Nederdútsk materiaal foar skoallen yn Noard-Dútslân.

No tocht ik mei myn Fryske ûnderfiningen dat de fiertaal op sa’n gearkomste wol Nederdútsk wêze soe. Of dat tocht ik net iensen, ik tocht der net oer nei, ik naam it as fanselssprekkendheid oan. As de Ried fan de Fryske Beweging mei de Afûk en de provinsje en in pear skoalbestjoeren oer it Frysk op skoalle praat, dan kin dêr wolris ien by wêze dy’t Hollânsk praat, mar ik wol net leauwe dat elkenien him ferbrekke soe. En ek yn Dútslân wie ik fan bygelyks Deenske organisaasjes net wend dat de minsken har ferbrutsen.

Yn dy gearkomste wie dat al sa. Ik fûn it in wûndere situaasje. Mar om’t ik nij yn it fermidden wie, woe ik net mei de klompen yn it spul komme. Dat, ik ha allinne mar harke en betocht wat ik fan de ideeën foar it Sealterfrysk brûke koe. Nei ôfrin frege ik lykwols oan ien fan ‘e kollega’s wêrom’t der allinne mar Heechdútsk praat waard. Ommers, as men it sels yn sa’n fermidden mei dy minsken net koe, hoe soe men oaren der dan fan oertsjûgje kinne dat it foardielen hat om Nederdútsk te learen?

De kollega wie it folslein mei my iens. Hy sei dat de fiertaal ynearsten al Nederdútsk west hie, mar dat der fan ‘e ûnderwiisminsken guon wienen dy’t net alles ferstienen en dat oaren nei de safolste fraach om in oersetting sa linkendewei op it Heechdútsk oergongen wienen. De goede wil waard noch wol wat sjen litten troch it wolkomswurdsje yn it Nederdútsk te dwaan en út en troch in koart grapke yn dy taal te meitsjen, mar neat serieus. De wurklist en it ferslach wienen ek al yn de lânstaal. De kollega en ik ha no ôfpraat dat wy it oars dwaan sille. Foar him is dat maklik, Nederdútsk is syn memmetaal. Foar my is Heechdútsk makliker om te praten as Nederdútsk, mar ik sil it al sa goed mooglik dwaan. En oars Frysk.