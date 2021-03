Hegeskoallen yn april wer iepen

Foto: Unsplash

De universiteiten en hegeskoallen yn Nederlân meie wer iepen. Fan 26 april ôf meie se studinten ien dei wyks wer yn har gebouwen kolleezje jaan. Fan alle ûnderwiisfoarmen hat it heger ûnderwiis it langste ticht west, by in protte stúdzjes hawwe de dosinten har studinten al in jier net mear sjoen.



Fierder wurdt it begjin de jûnsklok fan njoggen oere nei tsien oere jûns opskood. Dat wol sizze dat men nei dy tiid net mear bûtendoar wêze mei, útsein op it eigen hiem. De nije begjintiid jildt fan nije wike woansdei ôf.