Hardershûnen Biden út Wite Hûs wei nei bytynsidint

De twa hardershûnen fan de Amerikaanske presidint Joe Biden moatte út it Wite Hûs wei, mei’t ien fan de hûnen agressyf is foar it personiel oer. De hûnen, Champ en Major, binne oerbrocht nei it hûs fan de Amerikaanske presidint yn syn thússteat Delaware.

Neffens CNN biet Major, dy’t trije jier âld is, in befeiliger fan it Wite Hûs. Hoe’t it mei him giet, is net bekend. Meiwurkers sizze tsjin CNN dat de hûn harren faker lestichfalt mei blaffen, springen en oanfallen. Champ, dy’t al trettjin is, hâlt him rêstiger.

It is ûndúdlik oft de ferhuzing permanint of tydlik is. De hûnen ferbliuwe ek yn Delaware as de Bidens bygelyks op reis binne.