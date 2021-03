Golfresort Trump foar in part ticht nei koroana-útbraak

It ferbliuw fan âld-presidint Trump yn Floarida is foar in part op slot gien fanwege in útbraak fan it koroanafirus, berjochtsje ferskate Amerikaanske media op basis fan boarnen. It giet om it golfresort Mar-a-Lago, dêr’t Trump en syn famylje tahâlde sûnt er twa moanne lyn ôfskied naam as presidint.

It is net bekend hoe slim oft de útbraak is. It is ek net dúdlik hokker parten fan Mar-a-Lago oft krekt ticht binne. In stikmannich meiwurkers is yn karantêne gien.

Trump sels skipe yn oktober de koroanasykte, krekt as syn frou Melania en harren soan Barron. Hy lei doe in deimannich yn in sikehûs. Yn jannewaris waarden Trump en syn frou faksinearre.