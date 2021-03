In glêsskilder is in keunstner dy’t glês bewurket foar ferskate doelen. Bygelyks as keunstobjekt, mar ek glês-yn-leadfinsters foar ûnder mear tsjerken. Yn Kûbaard, oan de Loarumerleane nr 44, stiet yn in ferboud pakhús. Dêr sit Moglas, it bedriuw fan Monique Verbruggen yn. Al mear as tritich jier wurket en wennet sy dêr, tegearre mei har man, dy’t himsels mear rjochtet op it meitsjen fan houtûntwerpen.

Monique begûn ea mei it ferkeapjen fan glês op merken en braderyen, mar sa stadichoan hat se har fêste plak yn it atelier fûn. Benammen yn it begjin ûntwikkele se kaleidoskopen. In wurd ôfkomstich út it Gryksk dat eins moaie-foarmen-kiker bestjut. In mearhoekige buis mei in soad spegels deryn en op de ein in kleurich glês. By it draaien wurde alderhande ferskillende figueren sichtber. Sy hat har altyd yn har wurk liede litten troch de fassinearjende kombinaasje fan ljocht, skaad en kleuren.

Yn ’e rin fan de tiid ferlei har omtinken him mear nei glêsfúzje, mei it doel dat de glêzen oaninoar fêst komme sûnder dat der richels te fielen binne. Fierder behannelet se mei sânstrieljen de oerflakten fan glês. Dat moat barre yn spesjale kabinen mei in kompressor, in ôfsûchsysteem en ôfdekte klaaiïng, omdat der in soad stof frijkomt.

De lêste tiid belibbet se in soad wille yn it fotografearjen fan ûnderwerpen, dy’t úteinlik yn mearfâld of spegelbyld op de glêsplaat telâne komme. In hiel bysûndere technyk is dat. Se hellet har Lambertsglês, gaadlik foar it meitsjen fan keunst, út Dútslân en Frankryk.

Koartsein, in bysûnder ambachtsbedriuw mei glêskeunst, dêr yn sa’n lyts plakje ûnder de rook fan Wommels.

Ynformaasje en foar ôfspraak: info@moglas.nl

Matthijs Verkuijl