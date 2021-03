Gjin skjintmewedstriden mear yn Monopoly

Boerdspul Monopoly kriget nije Algemien Fûnskaarten. Foar it earst yn de 86-jierrige skiednis fan it spul wurde dy kaarten oanpast. Monopoly-eigner Hasbro wol it spul modernisearje.

It Amerikaanske boartersguodbedriuw leit út dat kaarten mei dêrop bygelyks jildprizen foar skjintmewedstriden eins net mear fan dizze tiid binne. “De wrâld is gâns feroare sûnt Monopoly in begryp wurde is en it is dúdlik dat hjoeddedei mienskip wichtiger is as ea”, seit topman Eric Nyman, referearjend oan de namme fan de Algemien Fûnskaarten yn de Ingelske edysje fan it spul: community chest cards.

Fans fan it spul kinne fia in webside sels kedize wat der op de sechtjin nije kaarten printe wurde moat. Sa soene spilers aanst net nei de finzenis hoege, om’t se in jong hûntsje rêden hawwe. Of der wurdt in boete oplein om’t der by in buertfeest gjin ôffal skieden is. De oanpassingen jilde foar alle talen dêr’t it boerdspul yn útbrocht is. Yn ’e hjerst moat de Monopoly-ferzje mei de nije kaarten op ’e merk komme.