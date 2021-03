Geart Tigchelaar gemeentedichter Noardeast-Fryslân

Geart Tigchelaar is de nije gemeentedichter fan Noardeast-Fryslân. Hy is fan plan om elke lêste woansdei op ‘e merk yn Dokkum in gedicht oan it winkeljend publyk te presintearjen. Op ‘e minsken tastappe, net binnen bliuwe; alles wol koroanaferantwurde fansels. Geart waard berne op 21 maart 1987 yn Damwâld. Hy skreau fjouwer romans, syn nijste roman Om waard ferline wike online presintearre. En twa dichtbondels: Leech hert yn nij jek (2016) en Ommers (2020). Hy set ek boeken oer yn it Frysk.

Dêrneist hellet Geart Tigchelaar geregeldwei it nijs mei syn fytstochten rûnom. Hy kombinearret syn tochten mei it jaan fan stipe oan Cycling out of Poverty, in organisaasje dy’t fytsen skinkt oan helpferlieners yn bygelyks Afrika.