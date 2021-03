Gâns mear poppen berne yn Fryslân nei earste tichtplicht

Njoggen moanne nei de earste tichtplichtperioade wie yn Fryslân ôfrûne desimber en jannewaris in bertestiging fan 7,8% neffens in jier earder. Dat is de sterkste stiging fan alle Nederlânske provinsjes. Yn totaal waarden yn twa moanne tiid 978 Fryske koroanapoppen berne. Dat docht bliken út ûndersyk fan MiniMe.nl nei de gefolgen fan de tichtplicht op it tal berten yn Nederlân.

Meastal soarget in krisis foar in (tydlike) dip yn it tal berten en nimt dat pas ta nei ôfrin fan de krisis. De koroanakrisis is dêr in útsûndering op, nei alle gedachten trochdat de tichtplicht derfoar soarge dat spantsjes mear tiid thús mei-inoar trochbrochten.

Ferdûbeling berten yn Harns en op Skylge

Yn it grutste part fan de Fryske gemeenten naam it tal berten ta. Foaral yn Harns (+ 106,3%) en op Skylge (+ 100%) wie it ferskil grut: in ferdûbeling neffens in jier earder. Yn Tytsjerksteradiel naam it tal berten it sterkst ôf, mei 34,7%. Op Skiermûntseach en Flylân waarden gjin poppen berne yn desimber en jannewaris, wylst ferline jier yn beide gemeenten ien bern op ’e wrâld kaam.

Yn Seelân ek in protte poppen

Njonken Fryslân wie ek yn Seelân sprake fan in protte berten (+ 7,3%). Yn tichter befolke provinsjes lykas Utert (- 2,9%) en Súd-Hollân (- 2,1%) wie just sprake fan minder berten.

Undersyksopset

Om te efterheljen wat de ynfloed is fan de tichtplichtmaatregels op it tal berten, binne bertedata fan it CBS analysearre op lanlik, provinsjaal en gemeentlik nivo. Op basis dêrfan binne konklúzjes lutsen oer it effekt fan de tichtplicht op berte-oantallen en oer de ferskillen yn de regio’s.