Gaatske Wiersma fan De Fûgelpits is ferstoarn

It gesicht fan De Fûgelpits yn Moddergat, Gaatske Wiersma, is yn de âldens fan 66 jier stoarn. Dat hat de famylje bekend makke. Gaatske Wiersma wie al in pear moannen siik. Se is tiisdeitenacht rêstich yn it sikehûs yn Ljouwert stoarn, seit de famylje.

De Fûgelpits is ein santiger jierren troch de âlden fan Gaatske, Sikke en Fetsje Visser, yn Iezumasyl oprjochte. De leafde foar de fûgels hat Gaatske Wiersma dus fan hûs út meikrige. Nei oanlieding fan it 40-jierrich bestean fan de it fûgelopfangsintrum yn 2019 fertelde hja: “Op 19 novimber 1978 krigen we de earste hoarnûle binnen. Dat wie it begjin. Dat wie by ús heit en mem, we wennen doe noch yn Iezumasyl. De hiele famylje wurke mei, we wiene mei njoggen bern. Dat wie wol maklik. As it jild op wie, moasten we lappe en by oaljeslachtoffers koene we allegearre helpe.”

De heit fan Gaatske Wiersma ferstoar yn 1983. Wiersma en har famylje hawwe doe besletten om it wurk troch te setten.

De Fûgelpits krige it yn de tachtiger jierren drok doe’t in soad fûgels slachtoffer waarden fan oaljerampen. Om de grutte stream oaljeslachtoffers goed opheine te kinnen is De Fûgelpits yn 1989 ferhuze nei Eanjum. Achter it wenhûs fan Gaatske en har man Sape. Fûgels dy’t slachtoffer waarden yn it ferkear, krigen dêr ek help. Letter ferhuze se mei it opfangsintrum nei Moddergat.