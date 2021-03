Fyfde edysje Grinzer Museumnacht op sneon 11 septimber 2021

Dit jier is de fyfde edysje fan de Grinzer Museumnacht. De musea pakke dêrom spetterjend út mei ûnder mear keunst, muzyk, foarstellingen en dûns. De Museumnacht is op sneon 11 septimber.

De Museumnacht lûkt in jong publyk: de trochsneed âldens is tusken 20 en 35 jier. Der komme jierliks ek in protte bûtenlânske studinten op de jûn fol keunst, kultuer en gesellichheid ôf. De Grinzer Museumnacht is in mienskiplik inisjatyf fan it Grinzer Museum, it Noardlik Skipfeartmuseum, GRID Grafisch Museum, Storyworld en it Universiteitsmuseum Grins.

Krekt as ferline jier hâldt de organisaasje rekken mei koroanamaatregels, sûnder dat it op kosten giet fan de sfear en belibbing. Mei muzykoptredens yn yntime setting, foarstellingen yn de bûtenlucht en gesellichheid is de Museumnacht ek dit jier foar in protte minsken wat om nei út te sjen.

Mear ynformaasje oer it programma en de kaartferkeap folget. Folgje @GroningerMuseumNacht op Instagram foar nijs en programmaynformaasje.