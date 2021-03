Fûgeltsjefertier (gedicht)

Fûgeltsjefertier

Se fleane ôf en oan,

krekt of ha se noch nea iten hân.

Pitsjes, fetbaltsjes en apenuten

dogge hjoed wer tige fertuten.

Blokmieskes mei har swart stropke,

blaumieskes mei har pears kopke.

Protters binne der ek no en dan,

en dêr hâld ik as âld-Ryptsjerkster fansels wol fan.

In klyster lit it him ek lekker smeitsje,

net te folle jong, moatst net yn de snelle reitsje.

In spjocht yn de beam by buorfrou,

en yn de wylch sit in flaamske gaai op it finketou.

It readboarstke komt no en dan efkes del,

mar it moat net te drok wêze, oars wurdt it kjel.

No ferjit ik dochs noch ien tink,

o ja, fansels dat is de fink.

It makket jin dochs blier,

al dat fûgeltsjefertier.

Folkje Koster