Fryslân ûntdekke mei Kâld Kletske

Visit Fryslân en it Fryske biermerk Kâld Kletske slane de hannen gear om Friezen en toeristen Fryslân op in duorsume en ferantwurde wize ûntdekke te litten.

Sûnt 4 maart binne de ynspirearjende en net-ûntdutsen plakken fan Fryslân werom te finen op de etiketten fan Kâld Kletske. Foar lokale ûndernimmers, lykas hoareka, supermerken, sliterijen en (delikatesse)winkels in boarne fan ynspiraasje om in besite en in produkt te keppeljen oan de lokale omjouwing. Tema’s dy’t men op de fleskes weromfynt, binne ûnder oare de Fryske kultuer, it Waad en de alve fonteinen. Dat resultearret yn 85 unike etiketten ferdield oer de tsien tema’s en bieren. Der is ek in fergees Ontdek Friesland-tydskrift te krijen op de ferskate ferkeapadressen fan Kâld Kletske.

Benijd nei de oare ûnderwerpen en mear ynformaasje? Hald dan de webside en sosjale media yn ’e gaten. Undernimmers kinne har oanslute by it inisjatyf om Fryslân op ’e kaart te setten. Hja kinne kontakt opnimme mei Kâld Kletske troch te mailen nei info@kaldkletske.nl.

www.kaldkletske.nl | www.brouwerijdockum.nl | www.visitfriesland.nl