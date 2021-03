Fryslân stelt gebietsanalyzes fêst

Alve fan de tweintich Natura 2000 (N2000)-gebieten yn Fryslân binne stikstofgefoelich. Om in goed byld te krijen fan de stikstofproblematyk yn dy N2000-gebieten binne gebietsanalyzes dien. Dy jouwe ynsjoch yn de natuer, ekonomy, stikstofboarnen en ‑problematyk yn it gebiet. Se foarmje de basis foar petearen oer de (ûn)mooglikheden foar de stikstofoanpak rjochte op dy stikstofgefoelige gebieten.

Yn it generaal kin konkludearre wurde dat lânbou (melkfeehâlderijen) yn Fryslân de wichtichste boarne fan stikstofútstjit is. Op de Waadeilannen binne skipfeart en útstjit út see dat ek. Yn de stikstofwet – dy’t noch net yn de Earste Keamer fêststeld – stiet de doelstelling dat yn 2030 it stikstofnivo foar op syn minst de helte fan de hektaren natuer yn stikstofgefoelige N2000-gebieten sûn wêze moat. Yn Fryslân leit de grutste útdaging om dat doel te heljen benammen yn de N2000-gebieten op de sângrûnen yn it súdeasten fan ’e provinsje. It giet dan om it Fochteloërfean, de Bakkefeanster Dunen, it Wynjeterperskar en it Drintsk-Fryske Wold. As men nei 2035 sjocht (74% sûne hektare yn N2000-gebieten) dan komt It Amelân dêr ek by.

Oanpak rjochte op it gebiet

Yn de oanpak op it gebiet wurde maatregels nommen yn de neiste omkriten fan N2000-gebieten, dy’t yn ’e mande mei belutsen partijen ferkend wurde. Doel is om te sjen oft der struktureel minder stikstof delslacht yn natuergebieten. Dêrnjonken wurde der yn de N2000-gebieten maatregels nommen om se yn de natuerlike steat werom te bringen. It Ryk hat dêr jild foar beskikber steld. De provinsje sjocht yn de neiste omkriten fan de alve stikstofgefoelige N2000-gebieten mooglikheden om maatregels te keppeljen oan oare doelen dy’t helle wurde moatte. Dêby kin ocht wurde oan de transysje fan de lânbou (bygelyks troch oanpassingen yn bedriuwsfiering, ekstinsivearring, mear beweidzjen of stâloanpassings) en it fêstlizzen fan CO². De oankommende moannen praat de provinsje mei bewenners en (gebiets)kommisjes yn it gebiet en de dialoochpartners oer hokker (ûn)mooglikheden der binne foar de stikstofoanpak yn alle stikstofgefoelige natuergebieten. Dêr wurde eventuele provinsjale boarnemaatregels yn meinommen. Oan ’e hân fan dy ferkenning wurket de provinsje de oanpak fierder út. Yn de kommende hjerst moat mei de oanpak begûn wurde.

Fryske oanpak

Fryslân wurket yn de stikstofoanpak gear mei Fryske sektorpartijen út de lânbou, natuer, bou, mobiliteit, yndustry en oare oerheden. De Fryske stikstofoanpak is in oanpak rjochte op it gebiet. Maatregels moatte liede ta it ferhelpen fan de Fryske natuer en strukturele ferleging fan stikstofdelslach. Tagelyk moat it nije ekonomyske en maatskiplike aktiviteiten mooglik meitsje.

De alve gebietsanalyzes binne te finen op: www.fryslan.frl/stikstof.